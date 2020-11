Calciomercato Milan, arrivano conferme sull’interesse dei rossoneri per Malen del PSV Eindhoven come vice Ibrahimovic.

Stamattina i quotidiani sportivi hanno parlato di una forte intenzione del Milan di comprare un attaccante nel Calciomercato invernale. Due i nomi che piacciono di più a Paolo Maldini e Frederic Massara: il solito Luka Jovic, in forza al Real Madrid, e Donyell Malen del PSV Eindhoven.

Non è la prima volte che l’attaccante olandese viene avvicinato ai rossoneri. Costa circa 30 milioni e il suo procuratore è Mino Raiola. Stando a quanto riportato dal collega Daniele Longo, sono arrivate conferme nelle ultime ore sull’interessamento del Milan per questo calciatore, perfettamente in linea con il progetto Elliott: infatti è un profilo giovanissimo e con un potenziale enorme, sia in termini di talento che economici.

Il Milan quindi starebbe valutando seriamente Malen per rinforzare l’attacco a gennaio. Come detto, il suo nome è già stato accostato ai rossoneri in passato, ma non c’è mai stata una vera e propria trattativa. Parliamo di un calciatore molto forte, è un classe 1999 ed è considerato in Olanda il futuro della Nazionale per quanto riguarda la zona offensiva.