Piatek incontra Shevchenko, il VIDEO: ecco cosa si sono detti

Piatek ha incontrato Shevchenko al termine di Polonia-Ucraina negli spogliatoi. Ecco il video del colloqui e cosa si sono detti.

Mercoledì 11 novembre la Polonia ha affrontano l’Ucraina in amichevole. 2-0 il risultato finale in favore dei biancorossi, con una rete anche di Krzysztof Piatek, l’ex centravanti del Milan oggi in forza all’Herta Berlino. Dopo il match, nei corridoi dello stadio, il calciatore ha incontrato Andriy Shevchenko, commissario tecnico dell’Ucraina e uno degli idoli dello stesso Piatek.

I due hanno fatto una foto insieme – pubblicata poi su Instagram dall’ex rossonero -, ma in queste ultime ore è spuntato fuori anche il video dell’incontro.

ECCO IL VIDEO (MINUTO 16:29):

Piątek letar upp Shevchenko efter Polen-Ukraina för att ta en selfie. Och så klart kommer Sheva med en peppande kommentar: ”Hade du spelat för oss hade du gjort fem mål.”

Han är för snäll han, men kanske inte så ärlig. https://t.co/bc9MUKVWll — Nicole Amiri (@nicoleamiri) November 14, 2020

Shevchenko chiede a Piatek come si sta trovando in Germania e le difficoltà che sta incontrando (“E’ molto fisico, vero?“). Poi la richiesta da parte del Pistolero di fare la foto. Dopodiché, la frase che ha fatto più effetto di tutto il colloquio. Sheva infatti dice a Piatek “Se giocavi con noi stasera facevi 5 gol“.

“Troppo gentile, ma non onesto“, è la frase scritta dall’autore del post su Twitter che vi abbiamo riportato.