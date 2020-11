Calciomercato Milan, nuovo contratto per Kjaer

Il Milan non ha alcuna intenzione di rinunciare a Simon Kjaer. I rossoneri sono pronti ad offrire il rinnovo di contratto al danese di un’ulteriore stagione. Ecco i dettagli

Tra i calciatori in scadenza nel 2022 c’è anche Simon Kjaer. Il difensore danese è la grande rivelazione del Milan di Stefano Pioli. Arrivato lo scorso gennaio, insieme a Zlatan Ibrahimovic, ha stupito tutti, convincendo gli scettici e coloro che avevano bocciato il suo acquisto prima di vederlo in campo.

Scartato da Gasperini, l’ex Palermo e Roma si è preso il Milan sulle spalle, diventando un giocatore determinante, dentro e fuori dal campo.

La sua esperienza e personalità sono fondamentali per un gruppo giovanissimo come quello di Pioli. Il mister non rinuncia mai al danese, ormai un vero pilastro al fianco di Alessio Romagnoli.

Immaginare un futuro senza Simon Kjaer è davvero difficile e stando a quanto riportato da ‘Tuttosport’, in edicola stamani, il Milan sarebbe pronto, già a gennaio, a proporre il prolungamento del contratto di un ulteriore anno, alle stesse cifre (1,2 milioni di euro a stagione).

LEGGI ANCHE: GRANA RINNOVI IN CASA MILAN