Il Milan ha deciso: Bonera allenatore a Napoli

Daniele Bonera sarà in panchina a Napoli contro i rossoneri. L’ex difensore sostituirà Pioli e il vice Murelli.

Ormai è praticamente ufficiale. Sarà Daniele Bonera a guidare il Milan domenica sera contro il Napoli, come allenatore temporaneo.

L’ex difensore rossonero sostituirà sia Stefano Pioli che Giacomo Murelli, ovvero primo allenatore e suo vice. Entrambi sono risultati positivi al test per il Covid-19.

Bonera, che dall’estate 2019 è tornato a Milanello come collaboratore tecnico, sarà dunque in panchina per la prima volta nelle vesti di mister a tutti gli effetti.

Al suo fianco ci sarà l’altro collaboratore Davide Lucarelli, così come alcuni match analysist del Milan. Pioli resterà collegato via telefono da casa.

