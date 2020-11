Infortunio Osimhen, l’amico giornalista: “Salterà il Milan”

Victor Osimhen salterà Napoli-Milan: ecco la rivelazione sulle condizioni fisiche del centravanti nigeriano degli azzurri.

Si è parlato tanto negli ultimi giorni delle condizioni fisiche di Victor Osimhen. L’attaccante del Napoli è stato vittima di un infortunio al braccio durante un match della sua nazionale.

Inizialmente si era parlato di nulla di grave per l’ex Lille, poi di condizioni più serie e non risolvibili in pochi giorni. Oggi è arrivata la rivelazione di Oma Akatugba, giornalista amico di Osimhen intervenuto a Radio Marte.

“Victor salterà sicuramente Napoli-Milan – ha detto il cronista – dovrebbe restare fuori per un po’. Lo staff medico della Nigeria ci ha fatto sapere che sarà out per qualche settimana, mentre lui non mi ha detto niente di preciso”.

Probabile il forfait di Osimhen nel match di domenica sera contro i rossoneri. Una buona notizia per la difesa di Stefano Pioli.

