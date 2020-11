Calciomercato, non solo Milan: 4 italiane su Szoboszlai

Il Milan deve vedersi dalla concorrenza di altre italiane su Dominik Szoboszlai, centrocampista classe 2000 del Salisburgo.

Il centrocampista del Salisburgo Dominik Szoboszlai è nel mirino del Milan da diversi mesi. In molti infatti lo indicano come un obiettivo concreto per il futuro.

L’ungherese classe 2000 addirittura secondo alcuni organi di stampa sarebbe ad un passo dai rossoneri, vicini all’accordo con l’entourage del giocatore.

Ma le informazioni di Calciomercato.it non sono così ottimistiche. Infatti il Milan sarebbe in buona compagnia per la corsa a Szoboszlai.

I 4 club italiani sulle tracce di Szoboszlai

Oltre ai rossoneri da tempo si parla di Napoli come concorrente per Szoboszlai. Il club azzurro ha bisogno di un centrocampista dinamico e di qualità come l’ungherese, il quale avrebbe anche il benestare di Rino Gattuso.

Nelle ultime ore però si registra un vero e proprio inserimento di Inter e Juventus. I due rivali diretti del Milan stanno valutando un’offerta a Szoboszlai, che lascerà il Salisburgo molto probabilmente al termine della stagione.

Tutti e quattro i club suddetti sono pronti a pagare i 25 milioni di euro di clausola rescissoria. Avrà dunque la meglio chi convincerà di più il calciatore ed i suoi agenti, a livello di progetti tecnici e offerte contrattuali.

Le italiane a loro volta devono però guardarsi dall’ipotesi Lipsia. I tedeschi sono un’altra squadra dell’universo Red Bull e sembrano avere una corsia privilegiata per arrivare al cartellino di Szoboszlai.

