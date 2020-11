Calciomercato Milan, futuro Calhanoglu: il sogno del turco

Hakan Calhanoglu e il Milan non hanno ancora trovato un accordo ma il sogno del turco sarebbe quella di diventare una bandiera del Milan

Come raccontato in questi giorni, il Milan e Hakan Calhanoglu non hanno ancora trovato un accordo per il rinnovo del contratto che scadrà il prossimo 30 giugno. Le voci di un suo possibile addio a fine stagione si stanno facendo sempre più concrete:

i rossoneri non sembrano disposti ad accontentare le richieste dell’agente del turco, che vorrebbe 6 milioni di euro. Cifra che, invece, Inter e Juventus sarebbero disposte a mettere sul piatto ma solo dalla prossima estate.

Il Diavolo è attualmente fermo a 3,5 milioni ma nei prossimi giorni ci saranno ulteriori contatti: come riporta Sportmediaset, la volontà del Milan è quella di riuscire a convincere Calhanoglu, troppo importante per lo scacchiere di Stefano Pioli. Serve un sacrificio di entrambi ma la volontà del turco sarebbe quella di diventare una bandiere del club rossonero.

