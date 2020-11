Calciomercato Milan, contatti con il Real: la decisione su Brahim

Brahim Diaz ha convinto il Milan. Il club rossonero è pronto a riscattarlo ma serve un accordo con il Real e la piena volontà del calciatore a rimanere

Futuro tutto da scrivere per Brahim Diaz. Il fantasista spagnolo ha già convinto la società e lo staff tecnico: il giocatore non ha perso tempo e quando è stato chiamato in causa, in uno dei tre posti della trequarti, ha sempre risposto presente con ottime prestazioni.

Anche lo stesso Brahim Diaz sarebbe sorpreso positivamente dell’ambientamento avuto a Milano. Con i compagni e in città si trova davvero bene ma nella sua testa continua ad esserci il Real Madrid.

Il Milan – come riporta Calciomercato.com – è intenzionato ad avere nuovi contatti con il Real Madrid nei prossimi giorni, cercando di raggiungere un’intesa.

L’idea che sta prendendo sempre più piede ultimamente è quella di rinnovare il prestito di un ulteriore anno, aggiungendo un riscatto e un contro-riscatto.

Tutto – chiaramente – passerà dalla volontà di Brahim. Alla fine sarà il calciatore a decidere e ad oggi non sembra intenzionato a dire definitivamente addio al club spagnolo, dove ha voglia di imporsi. Vuole, però, garanzie da parte di Zidane; garanzie che oggi al Milan sembra aver trovato. Il prezzo per il riscatto dovrebbe essere di 25 milioni di euro, un prezzo certamente consono al momento.