Napoli-Milan, azzurri incerottati: nuovi guai per Gattuso

Il Napoli di Gattuso che domenica sera sfiderà il Milan deve fare i conti con diversi problemi. Dopo Osimhen, problemi anche per Bakayoko e Ospina. Hysaj out per Covid-19

Non sembrano fermarsi i problemi in casa Napoli. Gennaro Gattuso è alle prese con diversi stop di calciatori chiave e in vista della sfida al Milan andranno valutate diverse situazioni.

E’ancora tutto da capire come sta veramente Osimhen. Si conosceranno le reali condizioni del nigeriano quando varcherà i cancelli di Castel Volturno ma sembrano essere scongiurati guai seri. La sua presenza così come quella di Ospina, che ha saltato l’ultima partita della Colombia per alcuni guai fisici non ancora ben definiti, è comunque in serio dubbio.

Altro elemento che rischia di saltare la sfida contro il Milan, una sfida speciale per lui, è Bakayoko. Il Napoli ieri scriveva che il centrocampista non si era allenato per leggeri malesseri. Da quanto riportato da vari media, il giocatore avrebbe la febbre alta ma non si dovrebbe trattare di Covid-19.

Chi salterà certamente il match di domenica sera del San Paolo è invece Hysaj, risultato positivo e già in isolamento. E’ ancora presto per capire se Gattuso non potrà davvero contare su questi calciatori ma è chiaro che non è proprio il miglior modo per presentarsi ad una sfida importante come quella contro il Milan.

