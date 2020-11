Bennacer, valore di mercato cresciuto: il Milan pensa al rinnovo

Milan soddisfatto del rendimento di Ismael Bennacer, arrivato dall’Empoli retrocesso e divenuto fondamentale. Possibile rinnovo del contratto.

Con Marco Giampaolo non era un titolare inamovibile, ma con Stefano Pioli non è quasi mai uscito dal campo. Ci riferiamo a Ismael Bennacer, che solo per del logico turnover è stato messo in panchina in questa stagione.

L’algerino ha preso le redini del centrocampo del Milan, diventando un titolarissimo e dimostrando che l’investimento fatto dalla società è stato azzeccato. La spesa da 16 milioni di euro è risultata un vero affare. L’ex Empoli si è rivelato un regista di valore anche indossando una maglia pesante come quella rossonera.

Bennacer fondamentale nel Milan

Nel 4-2-3-1 di Pioli è Bennacer chiamato in mediana a costruire il gioco, mentre Franck Kessie è più l’uomo di interdizione. Ma anche l’algerino non si tira affatto indietro quando c’è da andare a rubare palloni. Anzi, è abile pure in questo e ciò lo rende un centrocampista molto completo. Rispetto alla passata stagione, è anche meno irruento e questo gli consente di evitare inutili cartellini.

L’arrivo di Sandro Tonali non ha cambiato le gerarchie. L’ex Brescia deve ancora crescere molto per pensare di diventare un titolare. Sicuramente ha talento e potenziale per evolversi in un giocatore di alto livello, ma oggi è un’alternativa a centrocampo.

Il quotidiano Tuttosport evidenzia che Bennacer vale assolutamente i 50 milioni di euro previsti dalla clausola di risoluzione inserita nel suo contratto. Essa può essere esercitata solamente dal 2021 ed è valida esclusivamente per l’estero. Inoltre la somma va pagata in un’unica soluzione. Il Milan non ascolta alcuna offerta inferiore a quella cifra.

Anzi, la società pensa a un rinnovo del contratto con ritocco dell’ingaggio e anche della clausola. Una mossa per non farsi prendere in contropiede nella prossima sessione estiva del calciomercato, quando qualche club straniero potrebbe farsi avanti.

