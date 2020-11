Ibrahimovic a Sky: “Rinnovo? Dopo il rigore siamo più lontani…”

Le parole di Ibrahimovic a Sky Sport poco prima di Napoli-Milan, ecco le sue dichiarazioni sulla partita e sul rinnovo di contratto.

Le parole di Zlatan Ibrahimovic ai microfoni di Sky Sport poco prima di Napoli-Milan.

Sulle sue condizioni fisiche: “Sto bene, tutto il gruppo sta bene. C’è stata la sosta e ho avuto dei giorni liberi, poi sono tornato a lavorare ed è uscita fuori la positività del mister e dello staff ma ho proseguito col mio ritmo“.

Sull’assenza di Pioli: “Ci manca tanto il mister, però lui parla con noi tutti i giorni come se fosse presente a Milanello. Bonera ha fatto un grande lavoro in una situazione nuova per lui. I giocatori lo conoscono bene, ha preparato bene la partita. Gli ho detto di non essere stressato ‘Ci pensa Ibra“.

Su Gattuso: “Rino lo conosco bene, ho giocato con lui. Lo conosco come persona e come giocatore. Una grande persona, ti stimola tanto, ha grande carattere e personalità. Fa tutto per vincere, ma anche io sono così e sarà una bella battaglia“.

Sul rinnovo: “Dopo il rigore siamo stati più lontani dalla firma. Devo continuare a fare bene. Quando Maldini vuole parlare, c’è tempo“.