Laxalt convince: addio definitivo al Milan

Diego Laxalt potrebbe lasciare il Milan a titolo definitivo. Sul tavolo della trattativa con il Celtic potrebbe finire Ajer

Tutti pazzi per Diego Laxalt. L’esterno uruguaiano sta convincendo in pieno il Celtic, che nelle ultime ore di calciomercato lo ha prelevato in prestito secco dal Milan. L’ex calciatore di Genoa e Torino è diventato subito un titolare degli scozzesi e da quando è arrivato non è più uscito dal campo.

Ieri è arrivata anche la prima rete stagionale contro l’Hibernian e sta prendendo sempre più piede l’idea, da parte del Celtic di riscattare Laxalt. Bisognerà sedersi attorno ad un tavolo con il Milan e trattare.

Interesse per Ajer

Con la maglia biancoverde degli scozzesi gioca un difensore che da tempo è sul taccuino di Massara e Maldini, Kristoffer Ajer.

Il norvegese classe 1998 può certamente rientrare nei discorsi tra i due club, che verosimilmente si siederanno a parlare in occasione del match di Europa League del 3 dicembre a San Siro. Il Milan vuole un difensore centrale e Ajer potrebbe davvero essere il nome giusto.