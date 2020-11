Milan, Ibrahimovic: “Pioli manca, ma Bonera ha fatto un grande lavoro”

Zlatan Ibrahimovic ha rilasciato alcune dichiarazioni prima di Napoli-Milan, big match dell’ottava giornata del campionato Serie A 2020/2021.

Prima di Napoli-Milan ha parlato Zlatan Ibrahimovic. Il centravanti svedese ha cominciato l’intervista parlando di Stefano Pioli, il grande assente di questa sera: “Parliamo con lui ogni giorno, siamo in contatto costante. Guarda tutti gli allenamenti e dà feedback“.

Sulle settimane appena trascorse durante la sosta: “Prima di tutto mancavano tanti giocatori, poi il mister. Abbiamo continuato come sempre, tutti hanno lavorato bene. Abbiamo seguito il programma e siamo sempre stati in contatto col mister per avere un feedback alla fine di ogni allenamento. Bonera ha fatto un gran lavoro, era una situazione nuova per lui. Conosce tutti i giocatori e tutti conoscono lui”.

Sul Napoli: “Lo rispettiamo, grande squadra con un grande allenatore. Ma noi stiamo facendo bene, dobbiamo andare avanti così senza perdere fiducia in quello che facciamo. manca il mister, Ma sappiamo cosa fare e dobbiamo prenderci le nostre responsabilità. Sarà una partita difficile“.