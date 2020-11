Napoli Milan dove vederla: Sky o Dazn? Canale tv e diretta streaming

Napoli Milan si vede su Sky o Dazn? Diretta tv e link streaming gratis per vedere la partita di questa sera al San Paolo.

Napoli-Milan, orario e dove vederla

Competizione: Serie A

Orario: 20.45

Data: 22 novembre 2020

Canale TV: Sky

Streaming: SkyGo, Now TV

Stadio: San Paolo

Napoli-Milan è il posticipo dell’ottava giornata di Serie A. I rossoneri sono a caccia di una vittoria per tenere la testa della classifica. Nell’ultimo turno, prima della sosta delle Nazionali, è arrivato un pari a San Siro contro l’Hellas Verona. Questa sera però la partita è complicata perché anche gli azzurri, allenati dal grande ex Gattuso, sono in corsa per la lotta Scudetto.

Stefano Pioli non sarà in panchina, né il suo vice Giacomo Murelli. Entrambi sono risultati positivi al Covid-19 e sono in isolamento. Al loro posto ci sarà Daniele Bonera, collaboratore tecnico dell’allenatore. Si ritroverà di fronte il suo vecchio amico Gattuso e in campo ci sarà Ibrahimovic. Insomma, una bella reunion che si trasformerà in una sfida di grande intensità.

Napoli Milan, dove si vede in tv

Napoli-Milan sarà visibile in diretta tv in esclusiva su Sky Sport. La partita sarà trasmessa sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport Serie A. La telecronaca è affidata al duo ormai collaudato Riccardo Trevisani e Daniele Adani. Per questo match non è prevista la messa in onda su Dazn.

Come vedere Napoli Milan in streaming gratis

Per quanto riguarda lo streaming, per vedere Napoli–Milan sul PC potrete accedere a Sky GO, il servizio online dell’emittente satellitare. Basterà fare l’accesso col vostro account e potrete vedere tutti i contenuti disponibili, fra cui anche la partita del San Paolo. Se volete guardarla su Smartphone o Tablet, è disponibile gratuitamente l’app di Sky GO. Se invece non avete alcun abbonamento a Sky, l’alternativa migliore è NOW TV.

Le probabili formazioni

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Ruiz; Fabian Ruiz, Bakayoko; Politano, Elmas, Insigne; Mertens.

Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic.