Napoli-Milan, formazioni ufficiali: Rebic dal primo minuto

Ufficializzate le formazioni di Napoli-Milan, per la gara delle ore 20.45 valida per l’ottava giornata di Serie A. Ecco le scelte di Stefano Pioli

Il Milan di Stefano Pioli, con Daniele Bonera in panchina, è pronto a scendere in campo al San Paolo. I rossoneri, che perdono Leao per infortunio, scendono in campo con il miglior undici possibile. A sostituire l’attaccante portoghese è Ante Rebic, che torna titolare dopo i guai al gomito.

In avanti c’è ovviamente Zlatan Ibrahimovic, con Saelemaekers e Calhanoglu a completare il tridente di trequartisti. Nessuna novità in difesa con Calabria, Kjaer, Romagnoli e Theo Hernandez a protezione di Donnarumma. A centrocampo, ovviamente, Kessie-Bennacer.

Gattuso sceglie Mertens per sostituire in avanti Osimhen.

Le Formazioni Ufficiali

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Koulibaly, Manolas, Mário Rui; Fabián, Bakayoko; Politano, Lozano, Insigne; Mertens. A disp.: Contini, Ospina; Ghoulam, Malcuit, Maksimović; Demme, Elmas, Lobotka, Zielinski; Petagna, Llorente. All.: Gattuso.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjær, Romagnoli, Hernández; Kessie, Bennacer; Saelemaekers, Çalhanoğlu, Rebić; Ibrahimović. A disp.: A. Donnarumma, Tătărușanu; Conti, Dalot, Duarte, Gabbia; Castillejo, Díaz, Hauge, Krunić, Tonali; Colombo. All.: Bonera.

Arbitro: Valeri di Roma.