Ibrahimovic attacca la EA Sports: “Chi ha dato il permesso?”

Attacco diretto di Ibrahimovic sui social alla EA Sports, la casa videoludica che produce Fifa. L’attaccante svedese non ci sta!

Zlatan Ibrahimovic, con un post su Twitter, ha attaccato la EA Sports, la nota casa videoludica che produce, fra gli altri, Fifa. Secondo l’attaccante svedese non esiste un accordo per l’utilizzo della sua faccia e del suo nome.

Dopo questo primo post, Ibrahimovic ha continuato in un commento ribadendo questo concetto: stanno usando la sua immagine per fare soldi ma senza il suo permesso.

Ricordiamo che qualche mese fa il Milan ha stipulato un accordo di eslusiva con la EA Sports per il videogame Fifa 21, l’ultimo capitolo della nota saga. I rossoneri hanno detto addio a KONAMI, casa proprietaria di Pro Evolution Soccer.

Who gave FIFA EA Sport permission to use my name and face? @FIFPro? I’m not aware to be a member of Fifpro and if I am I was put there without any real knowledge through some weird manouver.

And for sure I never allowed @FIFAcom or Fifpro to make money using me

— Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) November 23, 2020