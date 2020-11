Ibrahimovic infortunato, ma sempre carico: il nuovo messaggio social

Zlatan Ibrahimovic ha pubblicato un nuovo post social dopo Napoli-Milan. Lo svedese, fermo ora per infortunio, spera di tornare in campo presto.

Zlatan Ibrahimovic in Napoli-Milan ha fatto vedere per l’ennesima volta di essere un campione. Due gol decisivi e un terzo annullato per fuorigioco (corretto). Sempre pronto a motivare e trascinare i compagni.

Purtroppo nel secondo tempo del match del San Paolo ha dovuto uscire per infortunio muscolare. Il centravanti svedese ha rimediato una lesione al bicipite femorale della coscia sinistra. Tra 10 giorni un nuovo controllo.

Intanto Ibra cerca di non perdere il buon umore e sui suoi profili ufficiali presenti sui social network ha pubblicato una sua foto con la scritta “Timeless“, ovvero “Senza tempo“. Nonostante i 39 anni, il numero 11 del Milan continua a fare la differenza e non è casuale che si parli di un possibile rinnovo del contratto. Una questione che verrà affrontata più in là, dato che adesso ci sono altri rinnovi a rappresentare la priorità.