Verso Lille-Milan: pesante assenza nella squadra francese

Christophe Galtier, allenatore del Lille, annuncia un forfait pesante per il match di Europa League contro il Milan. Renato Sanches sarà out.

Giovedì sera il Milan andrà di scena in Francia contro il Lille e avrà un avversario in meno di cui preoccuparsi. Infatti, Renato Sanches non sarà presente.

Ad annunciarlo è stato Christophe Galtier, allenatore della squadra francese. Il centrocampista ex Bayern Monaco ha accusato in infortunio al tendine del ginocchio dopo Portogallo-Andorra. Ha ripreso a correre, però non è ancora pronto per tornare a giocare.

Salvo sorprese, Renato Sanches salterà Lille-Milan di Europa League. Un forfait pesante per Galtier, considerando che il 23enne portoghese è un elemento importante della squadra e all’andata a San Siro fu il migliore in campo assieme a Yazici.

L’assenza del giocatore non rende comunque facile la trasferta in Francia per i rossoneri, che saranno senza Zlatan Ibrahimovic. Infortunio muscolare per lo svedese durante Napoli-Milan, nuovo controllo tra 10 giorni. Stefano Pioli spera che l’assenza del campione di Malmoe non si prolunghi oltre quanto indicato oggi.