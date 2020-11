Milan dominante: la classifica rispetto alla passata stagione

Ecco le classifiche a confronto dopo otto giornate. Rispetto alla stagione passata il Milan ha totalizzato 10 punti in più

Il Milan non si ferma più. Con la vittoria contro il Napoli, i rossoneri sono saliti a 20 punti in classifica, frutto di sei successi e due pareggi. La squadra di Stefano Pioli è in testa, con Sassuolo (18) e Roma (17) alle spalle.

Le prime tre della graduatoria sono proprio coloro che hanno fatto meglio rispetto alla passata stagione: il Milan lo scorso anno, dopo otto giornate, era fermo a 10 punti. Oggi è dunque al doppio, così come i neroverdi che ne avevano 9. Migliorano i giallorossi con un +4.

In crescita, poi, come sottolinea TMW, il Verona (+3) e la Sampdoria (6). Fanno peggio, ma era prevedibile, Juventus e Inter con -6 punti, così come Napoli e Atalanta, rispettivamente -2 e -3.

Milan 20 (+10)

Sassuolo 18 (+9)

Roma 17 (+4)

Juventus 16 (-6)

Inter 15 (-6)

*Napoli 14 (-2)

Atalanta 14 (-3)

Lazio 14 (+2)

Hellas 12 (+3)

Sampdoria 10 (+6)

Cagliari 10 (-4)

Bologna 9 (=)

Spezia 9 (in Serie B)

Benevento 9 (in Serie B)

Fiorentina 8 (-4)

Udinese 7 (-3)

Parma 6 (-6)

Genoa 5 (=)

Torino 5 (-5)

Crotone 2 (in Serie B)