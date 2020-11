EA Sports vs Ibra: l’attacco di Raiola

Mino Raiola prende posizione su Twitter sulla vicenda EA Sports-Ibrahimovic. Ecco le dichiarazioni dell’agente dell’attaccante

Zlatan Ibrahimovic con un post su Twitter, nella giornata di ieri, ha attaccato EA Sports, che farebbe uso del suo viso senza averne il diritto.

“Chi ha concesso a FIFA EA Sports il permesso di usare il mio nome e la mia faccia? FifPro? Non sono a conoscenza di essere un membro di Fifpro e se lo sono sono stato messo lì senza saperlo. E di sicuro non l’ho mai permesso per fare soldi usando me”, scriveva lo svedese.

Non è mancata la replica della nota casa videoludica, che ha sostenuto di rispettare gli accordi; così anche Mino Raiola, agente del centravanti, è tornato a prendere posizione, ancora una volta su Twitter, puntando il dito contro EaA Sports:

“FifPro e il Milan non hanno diritti individuali dei giocatori come sono sicuro che tu sappia e come ti abbiamo detto molte volte“.