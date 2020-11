Ufficiale: Ibrahimovic è l’attaccante svedese dell’anno

Ibrahimovic è stato votato come attaccante svedese dell’anno. L’ufficialità è arrivata con un post su Twitter.

Zlatan Ibrahimovic è stato nominato attaccante svedese dell’anno. L’annuncio è arrivato poco fa con un post su Twitter.

Stort grattis till Zlatan Ibrahimovic, vinnare av Årets Forward 2020💥⭐ pic.twitter.com/F0Nt4Ul9aO — Svensk Fotboll (@svenskfotboll) November 24, 2020

Riconoscimento inevitabile per l’attaccante del Milan. Che è reduce da un periodo incredibile in maglia rossonera. Adesso l’infortunio lo costringe ai box per almeno dieci giorni: l’obiettivo e la speranza di Pioli è di ritrovarlo almeno per la partita contro il Parma di metà dicembre. Intanto oggi si è recato a Milanello per lavorare in palestra e fare terapia. Mentalità.

Leggi anche > Ibrahimovic è incontenibile: subito a Milanello nonostante l’infortunio