Eriksson esalta Ibra: “Meglio di 10 anni fa!”

Le parole di Sven-Goran Eriksson sul connazionale Zlatan Ibrahimovic. L’attaccante svedese continua a stupire a 39 anni

Zlatan Ibrahimovic è tornato ad essere il miglior calciatore svedese, ricevendo il Pallone d’Oro per il 2020. Il mondo del calcio è sempre più stupito delle straordinarie prestazioni del centravanti del Milan e lo è anche l’ex allenatore e connazionale, Sven-Goran Eriksson:

“Penso che Zlatan sia meglio di dieci anni fa – ammette ai microfoni di Calciomercato.it – Lavora, corre di più e si assume anche qualche responsabilità in più.

Anche la sua leadership è aumentata. Ha 39 anni, ma gioca in modo incredibile. Il suo infortunio è un male per il Milan, con lui in campo quasi sempre si vince lo scudetto“.

Lotta per lo Scudetto – “Spero che lo vinca la Lazio, ma credo che alla fine lo vincerà una tra Milan o Juventus, come al solito”.