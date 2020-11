Ibrahimovic, il messaggio per Maradona: “Non è morto, vivrà per sempre”

Arriva anche il post di Ibrahimovic sulla morte di Maradona. L’attaccante del Milan ha scritto una frase da brividi per omaggiarlo.

Arriva anche il post di Zlatan Ibrahimovic sulla morte di Diego Armando Maradona. L’attaccante del Milan, su Instagram, ha pubblicato una foto in compagnia proprio del Pibe de Oro in uno spogliatoio. La frase scritta che accompagna l’immagine è da brividi.

Maradona non è morto, è immortale. Dio ha dato al mondo il miglior giocatore di calcio di tutti i tempi. Vivrà per sempre e per sempre.

Un messaggio stupendo quello di Ibrahimovic per Maradona. Ci ha lasciati oggi per un arresto cardiocircolatorio. Le sue condizioni non erano delle migliori: soltanto poche settimane fa era stato sottoposto ad un delicato intervento al cervello. Oggi non sono bastate nove ambulanze a salvargli la vita.