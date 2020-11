Coppa Italia, Milan-Torino a San Siro: arriva Giampaolo

Il Milan ospiterà a San Siro, per gli ottavi di finale di Coppa Italia, il Torino di Marco Giampaolo. Ecco il quadro completo della competizione

Nel pomeriggio si sono tenuti i sorteggi di Coppa Italia, che hanno stabilito la squadra che giocherà in casa il match degli ottavi di finale.

Il Milan sarà chiamato ad ospitare, tra le mura amiche, Marco Giampaolo e il suo Torino. La partita, che si disputerà a gennaio, verrà disputata dunque a San Siro.

Per l’Inter, invece, trasferta a Firenze, contro la Fiorentina. Match casalinghi per Atalanta, Lazio, Napoli, Roma e Juventus. Non sono stati sorteggiati i campi di Napoli-Empoli e Sassuolo-Spal, essendo le squadre ospiti in Serie B e di diritto chiamate a giocare in fuori.

In caso di passaggio del turno, il Milan dovrà vedersela – in un match secco – contro Inter o Fiorentina. Se dovesse passare la squadra di Prandelli, la sfida andrebbe in scena al Franchi di Firenze.

Fiorentina-Inter

Atalanta-Cagliari

Lazio-Parma

Napoli-Empoli

Roma-Spezia

Milan-Torino

Sassuolo-SPAL

Juventus-Genoa