Fiorentina – Ufficiale: Prandelli positivo al coronavirus

Cesare Prandelli è risultato positivo al coronavirus. E’ stato lo stesso club viola a darne notizia, attraverso i propri canali ufficiali

Nuovo positivo in Serie A, ancora una volta in panchina. La Fiorentina – attraverso i propri canali ufficiali – ha annunciato, infatti, la positività di Cesare Prandelli:

“ACF Fiorentina comunica che nell’ambito di test oltre quelli previsti dal protocollo per la rilevazione del Covid-19 è stata riscontrata la positività di Mister Prandelli. L’allenatore viola è già in isolamento. Il gruppo squadra della Fiorentina entrerà ora, quindi, in bolla e continuerà a seguire tutto l’iter previsto dai protocolli sanitari vigenti”.

Solo tre giorni fa Prandelli aveva sfidato a San Siro, con la sua Fiorentina, il Milan.