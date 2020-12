Milan, crescita totale: il valore della rosa è aumentato

Cresce il valore di ogni singolo calciatore. Da Theo Hernandez a Leao, passando per Calabria e Saelemaekers, che impennata!

Il momento per il Milan è davvero magico e molto del merito è certamente di Paolo Maldini e Massara, che ormai non sbagliano più un colpo di calciomercato. La rosa in mano a Stefano Pioli è giovanissima, con grandissimi margini di miglioramento.

Cresce così anche il valore del parco giocatori a disposizione. I miglioramenti di determinati calciatori è sotto gli occhi di tutti. Basti pensare, ad esempio, a Ismael Bennacer, acquistato per soli 16 milioni di euro, che adesso ha su di se club importanti che stanno seriamente pensando di versare i 50 milioni di euro della clausola nelle casse del Diavolo.

Triplica il valore di Saelemaekers

Ma tutti hanno visto aumentare il proprio valore. La Gazzetta dello Sport, in edicola stamani, parla di una crescita da inizio stagione ad oggi di ben 115 milioni di euro, da 360 a 475.

Lente di ingrandimento su cinque profili che hanno visto cambiare il loro prezzo d’acquisto: Theo Hernandez, prelevato dal Real a 20, vale oggi almeno il doppio. Così come Franck Kessie, sempre più pilastro del centrocampo del Milan.

E’ addirittura triplicato quello di Saelemaekers, essendo arrivato per soli 7 milioni. Cresce anche Leao, preso a 28, oggi ha una valutazione di 40. Calabria, che ha fatto tutta la trafila delle giovanili, ha visto impennare il proprio prezzo con le ultime prestazioni, balzando a 20 milioni. Il Milan cresce e Elliott gongola.