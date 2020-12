Sky – Ibrahimovic-Maldini, lungo colloquio prima di Milan-Celtic

Colloquio in panchina fra Maldini e Ibrahimovic nel pre-partita di Milan-Celtic. Sky Sport ha mandato in onda le immagini e la curiosità è tantissima.

Come riferito da Alessandro Alciato da bordocampo a San Siro, Zlatan Ibrahimovic è di nuovo in panchina proprio come contro la Fiorentina. Ma nel pre-partita sta succedendo qualcosa di molto curioso: lo svedese è infatti a colloqui con Maldini da diverso tempo.

Ecco cosa ha speigato il giornalista poco fa: “E’ in atto un colloqui fra Maldini e Ibrahimovic. Dopo l’intervista con Sky, Paolo è andato in panchina e c’era anche Ibra. Hanno cominciato a chiacchierare e lo stanno facendo ancora. Anche quando non è in campo, Zlatan c’è. Parla coi dirigenti e il suo parere è importante e pesante“.

Ibrahimovic è apparso molto coinvolto nel discorso con il direttore tecnico del Milan. Impossibile sapere di cosa stavano parlando: probabilmente si parlava di questioni di campo, o anche di mercato o di rinnovi. Non lo sapremo mai, ma le immagini mandate in onda da Sky hanno colpito particolarmente.

