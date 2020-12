Milan Celtic dove vederla: canale tv, streaming e formazioni ufficiali

Dove vedere Milan-Celtic in diretta tv e streaming – tutte le informazioni su come e dove vedere la partita di Europa League di oggi.

Milan-Celtic, partita valida per il quinto turno della fase a gironi di Europa League, verrà giocata giovedì 3 dicembre alle 18.55. Morale alto in casa Milan, che dopo la vittoria contro la Fiorentina può nuovamente contare sulla presenza di Pioli in panchina. Il tecnico, guarito dal Covid nella giornata di martedì, è pronto a fare un discreto turn-over per lo scontro con il Celtic.

La strada dei rossoneri sembra essere in discesa. Il Celtic ha grossi problemi dall’inizio di stagione, e il solo punto ottenuto lo battezza ultimo del girone con un’eliminazione alle porte. Il Milan, vincendo stasera contro gli scozzesi consoliderebbe il secondo posto. Se lo scontro tra le altre due del girone H – Sparta Praga e Lille – terminasse con la vittoria dei francesi, i rossoneri si qualificherebbero già ai sedicesimi.

Dove vedere Milan-Celtic: orario, diretta tv e streaming gratis

Partita: Milan-Celtic

Milan-Celtic Orario: 18.55

18.55 Competizione: Europa League

Europa League TV: Sky Sport

Sky Sport Streaming: Sky GO, Now TV

Milan-Celtic sarà visibile esclusivamente sui canali dell’emittente satellitare Sky: Sky Sport Uno e Sky Sport 252. Per guardare il match in streaming basterà utilizzare il proprio abbonamento su Sky Go; oppure sottoscriversi alla web tv di Sky: Now TV.

Le formazioni ufficiali di Milan-Celtic

Pioli, come di consueto, è pronto ai soliti cinque cambi. Un discreto turnover che possa permettere alla squadra di rifiatare. In difesa, dentro dal primo minuto Gabbia e Diogo Dalot – riposo per Romagnoli e Calabria. La coppia di centrocampo vedrà protagonisti Kessiè e Krunic; le condizioni di Bennacer sono ancora incerte e l’algerino potrebbe saltare anche il Genoa domenica in campionato. Quindi riposo anche per il giovane Sandro Tonali che verrebbe impegnato nel week-end.

A guidare la trequarti Hakan Calhanoglu, probabilmente preferito a Diaz. Ad affiancare il turco, Hauge a sinistra, Castillejo a destra. Prima punta il solito Rebic, con Ibrahimovic ancora out.

A peggiorare la situazione degli scozzesi è l’assenza del decisivo James Forrest, perno del centrocampo del Celtic e infortunato da settembre. Il giocatore è reduce da un’operazione alla caviglia che lo terrà fuori per un pò di tempo. Neil Lennon dovrà quindi trovare un’alternativa valida alla sua assenza. In campo dal primo minuto l’ex Milan Diego Laxalt.

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Dalot, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Kessie, Krunic; Castillejo, Calhanoglu, Hauge; Rebic. Allenatore: Pioli

CELTIC (4-2-3-1): Bain; Frimpong, Ajer, Jullien, Laxalt; Brown, McGregor; Ntcham, Christie, Elyounoussi; Edouard. Allenatore: Lennon