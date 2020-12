Elliott compra Casa Milan: affare verso la fumata bianca

Casa Milan tra non molto dovrebbe diventare di proprietà rossonera, dato che Elliott Management è pronto a effettuare l’investimento necessario.

Il fondo Elliott vuole investire nel Milan e lo ha dimostrato in questi anni. Nonostante le voci su una futura cessione, ha sempre continuato a immettere denaro per il rilancio del club.

Nel progetto della proprietà americana rientra anche l’acquisto di Casa Milan. I rossoneri sono in affitto dal 2014 e hanno speso oltre 15 milioni di euro in canone di locazione. La Gazzetta dello Sport conferma che sono avviati i contatti con Vittoria Assicurazioni, proprietaria dell’immobile, per finalizzare l’operazione.

C’è aria di fumata bianca. Il 9 novembre il club ha costituito la società Casa Milan srl proprio per compiere l’importante passo di acquisire la sede di via Aldo Rossi. Elliott vuole arricchire il patrimonio societario ed è pronto a fare questo investimento per acquistare definitivamente il quartier generale milanista.

