Milan, rinnovo Calhanoglu: fissato l’incontro con l’agente

Il Milan e il procuratore di Hakan Calhanoglu presto si confronteranno in Italia per trattare il prolungamento di contratto del giocatore.

Il Milan sembra più vicino al rinnovo di contratto di Gianluigi Donnarumma che a quello di Hakan Calhanoglu. Con il trequartista turco c’è ancora notevole distanza tra domanda e offerta.

Il club rossonero ha offerto un aumento dell’ingaggio da 2,5 a 3,5 milioni di euro netti a stagione. La richiesta dell’agente Gordon Stipic è di 5-6 milioni all’anno. Non è facile trovare un punto di incontro, anche se il giocatore in tempi non sospetti aveva manifestato la volontà di rimanere.

Il Corriere della Sera oggi conferma che il procuratore di Calhanoglu è atteso in Italia prima di Natale. Ci sono già dei contatti tra le parti, ma un confronto a quattrocchi è sempre l’ideale per provare a sbloccare queste difficili operazioni.

Il Milan spera di riuscire a trovare un accordo, perché sarebbe una vera beffa perdere il fantasista turco a gennaio per un basso prezzo oppure la prossima estate a parametro zero. Paolo Maldini e Frederic Massara intendono fare tutto il possibile, però tocca anche a Calhanoglu e all’agente fare la propria parte scendendo a richieste meno esagerate.

