Il Pescara piomba su Colombo: la posizione del Milan

Il Pescara starebbe pensando di prelevare in prestito il giovane attaccante del Milan, Colombo. I rossoneri hanno le idee chiare

Stagione complicata per il Pescara, ultimo in classifica in Serie B con solo 4 punti e 6 gol all’attivo. Il Delfino vuole correre ai ripari durante il prossimo calciomercato ed è pronto a mettere a segno colpi di spessore.

Il club – secondo quanto riportato da PescaraSport24 – avrebbe messo nel mirino anche Lorenzo Colombo del Milan.

Il giovane centravanti italiano difficilmente lascerà il rossonero nel corso del calciomercato di gennaio. Massara e Maldini – ad oggi – infatti, sono intenzionati a non acquistare un vice Ibrahimovic e ad affidarsi a Leao, Rebic e appunto a Colombo.

La stagione di Colombo

Il classe 2002, dunque, continuerà a dividersi tra prima squadra e Primavera. Fino ad oggi le presenze di Colombo sono sei, due durante le qualificazioni in Europa League, una nella fase a gironi e tre in Serie A. Spezzoni di gara che lo hanno portato ad accumulare 199 minuti e a realizzare una rete contro il Bodo Glimt.