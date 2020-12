Juventus-Torino 2-1, rimonta bianconera | Giampaolo rischia

La Juventus batte il Torino in rimonta con il risultato di 2-1. Giampaolo rischia seriamente l’esonero. Bianconeri secondi in classifica.

Si è da poco conclusa Juventus–Torino, il derby della Mole. Andrea Pirlo ha vinto contro Marco Giampaolo con il risultato di 2-1. Successo in rimonta per la squadra bianconera: infatti il Toro era andato avanti grazie al gol di N’Koulou, poi nel secondo tempo i bianconeri hanno spinto sull’acceleratore e alla fine, grazie ai gol di McKennie e Bonucci, sono riusciti a ribaltarla e a vincerla.

Un altro ko per il Torino di Giampaolo, che adesso rischia seriamente il posto. La panchina dell’ex Milan è traballante da diverse settimane, ma ora questa sconfitta potrebbe mettere definitivamente la parola fine alla sua esperienza. Ancora una volta dopo poche partite, proprio come successo lo scorso anno con i rossoneri.

La Juventus è momentaneamente al secondo posto in classifica in questo momento. Ha 20 punti in classifica ed è a tre punti di distanza dal Milan capolista. In attesa dell’Inter, impegnata questa sera a San Siro contro il Bologna, Napoli e le altre candidate alla corsa Scudetto.

