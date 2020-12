Ferrero: “Milan miracolato. Rigore? Non posso dire quello che penso”

Massimo Ferrero, numero uno della Sampdoria, ha parlato del ko della sua Sampdoria contro il Milan. Nel mirino l’arbitro

Massimo Ferrero non ha preso bene il ko della sua Sampdoria contro il Milan. Nel mirino è finita la direzione arbitrale: “Milan miracolato e indiavolato – riporta ‘RaiSport’ – Ho vissuto male la partita. Ci stava un pareggiotto, ci sono stati errori da parte dell’arbitro”.

Nel mirino il contatto Romagnoli-Damsgaard. “Io non capisco – prosegue Ferrero – Abbiamo le macchine e l’uomo sbaglia ancora. La verità è che gli arbitri non le sanno usare. È come se dessimo una Ferrari a un neopatentato. Rigore? Non posso dire quello che penso”.