Finalmente Leao! Si sta allenando in gruppo

Leao si sta allenando in gruppo stamattina ed è quindi recuperato, potrebbe essere convocato per la partita di domani in Europa League.

Rafael Leao torna a disposizione di Stefano Pioli dopo l’infortunio muscolare. L’attaccante, infatti, come riporta Pietro Balzano Prota, si sta allenando con il gruppo stamattina. Questo significa che è pienamente recuperato e che l’allenatore potrebbe convocarlo per la partita di domani contro lo Sparta Praga, l’ultima di Europa League.

Differenziato invece per Zlatan Ibrahimovic, che non ha ancora recuperato dall’infortunio ma venerdì si sottoporrà ad un nuovo controllo. Nei prossimi giorni quindi si deciderà se potrà giocare contro il Parma o se, invece, è meglio aspettare il Genoa mercoledì prossimo.