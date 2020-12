Massara: “Cerchiamo un’opportunità in difesa. Rinnovo Ibra? Dipende da lui”

Le parole di Massara ai microfoni di Sky Sport prima di Sparta Praga-Milan. Ecco le sue dichiarazioni anche in tema mercato.

Frederic Massara è intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima di Sparta Praga–Milan, l’ultima partita di Europa League della fase a gironi. Sui tanti cambi di formazione: “I giovani stanno facendo bene, per farli crescere serve un mix. Stasera è un’occasione per far crescere la loro esperienza con una aprtita da vincere. Stimoli e ambizioni ci sono, anche la storia che ha fatto questo club lo è”.

Sull’acquisto di un difensore centrale a gennaio: “Continuiamo a cercare un’opportunità, vedremo se ci sarà. Il mercato di gennaio subirà la crisi di questo momento”. Un suo parere su Hauge: “Non ha paura, è sfacciato. Ci ha dato subito questa impressione quando abbiamo giocato contro. Lo seguivamo da molto tempo, contro di noi abbiamo capito che era pronto. Deve crescere”.

Sul rinnovo di Ibrahimovic: “Affronteremo questo discorso con lui più avanti. Dipende da lui: se conserverà questa voglia di giocare, allora proseguiremo. Gli manca la famiglia? Magari vedremo di farla venire qui”.