Pioli non si nasconde: “Milan posto giusto per vincere un trofeo”

Stefano Pioli ha rilasciato un’intervista al magazine Sportweek. Ecco un estratto delle parole del tecnico milanista.

Stefano Pioli ha rilasciato un’intervista sulla sua carriera e sul suo momento attuale con il Milan.

Il magazine Sportweek ha pubblicato intanto un estratto delle parole del tecnico, che dopo tanti anni di gavetta e di provincia sembra aver fatto il salto di qualità.

Pioli ha risposto così a chi lo definisce il ‘Nomal One‘ degli allenatori: “Se per ‘normale’ si intende uno che ha voglia di crescere e migliorarsi sempre, allora lo sono. E merito tutto quello che ho, perché ci metto tanta passione”.

Il mister emiliano in carriera non ha ancora vinto un trofeo. Ma sembra arrivato il momento di provarci seriamente: “Come mai ancora nessun trofeo? Bisogna avere la squadra adatta. Finora non mi è capitato, ma al Milan sono al posto giusto al momento giusto”.

Pioli dunque non intende più nascondersi. Il suo Milan è una macchina che viaggia finalmente ad alta velocità, in testa sia in Serie A che nel girone di Europa League. Non va sprecato il momento propizio, mantenendo però profilo basso e concentrazione.