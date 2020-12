Singo nel mirino: il Milan accontenta Giampaolo

Wilfried Singo è nel mirino del Milan. I rossoneri per acquistare il terzino potrebbero mettere sul piatto il cartellino di Krunic

Il Torino di Marco Giampaolo sta faticando non poco in questa prima parte di stagione. I granata dopo dieci giornate di Serie A sono in piena zona retrocessione, con soli sei punti, frutto di una vittoria e tre pareggi.

La mano del Maestro non si vede ancora ma tra le fila della sua squadra si sta mettendo in mostra un giovane, finito subito nel mirino dei grandi club. Stiamo parlando di Wilfried Singo, ivoriano classe 2000 che sta giocando come un veterano sulla fascia destra.

Le sue prestazioni non sono di certo passate inosservate: Singo, che nei giorni scorsi ha rinnovato il suo contratto fino al 30 giugno 2023, con opzione per un’altra stagione, piace anche al Milan.

Idea scambio

In rossonero continuano a giocare calciatori che piacciono a Marco Giampaolo, come Rade Krunic. Il bosniaco da mediano fatica a dare il meglio di se e a Torino potrebbe rilanciarsi. L’ex Empoli può dunque rappresentare la perfetta pedina di scambio per arrivare a Singo.