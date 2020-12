Calciomercato Milan, solo 5 milioni per il difensore

Crolla la valutazione di Andrea Cistana. Il difensore classe 1997 è da tempo nel mirino del Milan ma piace anche alla Fiorentina

Tra i tanti nomi sul taccuino del Milan, per rafforzare la difesa, c’è anche quello di Andrea Cistana. Il difensore classe 1997 è stato protagonista di un’ottima stagione in Serie A, nonostante la retrocessione del Brescia. Vari infortuni, però, non gli hanno permesso di spiccare il volo.

E’ crollato così anche il suo valore di acquisto: secondo quanto riportato da La Nazione, Cistana può lasciare le Rondinelle per una cifra vicina ai 5 milioni di euro. Una cifra decisamente alla portata di tante squadre. I rapporti tra i due club sono ottimi, come dimostra l’affare Tonali, ma sul difensore c’è anche un altro club, la Fiorentina.

Intrecci di mercato

I viola guardano al mercato dei difensori in vista di un possibile addio di Milenkovic. Il serbo è certamente il preferito da Stefano Pioli, che lo conosce tanto bene, e punterebbe su di lui ad occhi chiusi.

Tra Milan e Fiorentina potrebbero dunque esserci degli intrecci legati ai difensori, pronti ad animare le prossime sessioni di calciomercato.