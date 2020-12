Tonali, l’agente: “Sandro voleva solo il Milan, diventerà un pilastro”

Beppe Bozzo, agente di Tonali, racconta la trattativa che ha portato il talento del Brescia al Milan e che futuro immagina per il giocatore.

Il colpo più chiacchierato del Milan nell’ultimo mercato è stato sicuramente Sandro Tonali. Non era facile battere la concorrenza dell’Inter e di altre squadre, ma Paolo Maldini ci è riuscito.

La volontà del giocatore, tifoso rossonero fin da bambino, è stata sicuramente importante. Ma la dirigenza ha avuto comunque l’abilità di riuscire a mettere sul tavolo del Brescia un’offerta di prestito oneroso con diritto di riscatto che ha convinto Massimo Cellino.

Beppe Bozzo parla di Tonali

Beppe Bozzo, avvocato che cura gli interessi di Tonali, in un’intervista concessa a Tuttosport ha espresso un parere sui primi mesi del giocatore con la maglia del Milan: «Il giudizio è positivo. Visto il momento che stiamo attraversando tutti a causa del Covid e il salto che Sandro ha compiuto passando dal Brescia ai rossoneri, sinceramente mi sarei aspettato un po’ di difficoltà. In realtà non ci sono state: Sandro in campo ha dimostrato di essere un giocatore da Milan».

Il noto legale ha spiegato che l’operazione con il Brescia non è stata facile e ha raccontati dei dettagli della trattativa: «È stato un affare da 35 milioni di euro, tutt’altro che semplice. L’aspetto più difficile è stato riuscire a far digerire al presidente Cellino, il quale aveva in mano offerte di altre società, che Sandro voleva andare a tutti i costi al Milan e che i rossoneri potevano impostare l’operazione soltanto in prestito con diritto di riscatto. La volontà di Sandro, che sognava di giocare con la squadra del cuore, ha fatto la differenza. Cellino si è dimostrato comprensivo, ha capito la situazione e ha assecondato il desiderio del ragazzo».

Bozzo ha confermato che Tonali è stato vicino all’Inter e anche alla Juventus, però il ragazzo voleva trasferirsi a Milanello. Quando gli viene chiesto dove immagina Sandro tra cinque anni, risponde così: «Lo vedo al Milan, con un ruolo sempre più centrale in campo e nello spogliatoio. Sandro ha tutte le qualità, morali e tecniche, per diventare un pilastro dei rossoneri. È stato colpito dalla semplicità, dal clima da famiglia e dal profumo di vittoria che si respira a Milanello. Il Milan è un top club, un punto di arrivo per qualsiasi giocatore. Per Sandro anche di più perché il Milan è la sua squadra del cuore fin da bambino. E cosa c’è di meglio che giocare nel club per cui si tifa?».