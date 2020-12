Sorteggio sedicesimi Europa League 2020-2021, prima e seconda fascia

Le due fasce ai sorteggi di Europa League 2020-2021, il Milan è testa di serie così come le altre italiane qualificate ai sedicesimi.

Il Milan è qualificato ai sedicesimi di Europa League da prima in classifica. I rossoneri, con la vittoria contro lo Sparta Praga e la sconfitta del Lille, hanno chiuso quindi in testa al girone. Grazie a questo, ora la squadra di Pioli è in prima fascia al sorteggio, in programma lunedì.

Anche le altre due italiane, Roma e Napoli, sono teste di serie: infatti entrambe, come il Milan, hanno chiuso al primo posto nei loro rispettivi gruppi. In seconda fascia, quindi, tutte le possibili avversarie dei rossoneri, e qualche pericolo non manca: c’è il Benfica, la Real Sociedad e la Stella Rossa.

Europa League, sorteggio sedicesimi: le due fasce

Roma, Arsenal, Bayer Leverkusen, Rangers, PSV, Napoli, Leicester, Milan, Villarreal, Tottenham, Dinamo Zagabria, Hoffenheim. SECONDA FASCIA: Young Boys, Molde, Slavia Praga, Benfica, Granada, Real Sociedad, Braga, Lille, Maccabi Tel Aviv, Royal Antwerp, Wolfsberger, Stella Rossa

Non è finita perché ci sono da considerare anche le squadre provenienti dalla Champions: in prima fascia ci sono Manchester United, Brugge, Shakthar e Ajax; in seconda invece Krasnodar, Dinamo Kiev, Salisburgo e Olympiacos.