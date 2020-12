Via dall’Atalanta a gennaio: occasione per il Milan

Josip Ilicic potrebbe lasciare l’Atalanta già a gennaio ed è pronto a rappresentare un’opportunità anche per il Milan

Il futuro di Josip Ilicic è sempre più in bilico. L’attaccante sloveno – come svelato ieri da Sky Sport – può lasciare l’Atalanta. I rapporti sono tesi dopo la vicenda Gasperini-Gomez e appare evidente che qualcosa si sia rotto all’interno dello spogliatoio bergamasco.

L’addio già a gennaio dell’ex Palermo potrebbe dunque davvero essere un’ipotesi. Il calciatore, che il prossimo 29 gennaio compirà 33 anni, potrebbe rappresentare un’opportunità. Soprattutto se l’Atalanta dovesse accontentarsi di un indennizzo per liberare il giocatore.

Qualità per il Milan

Ilicic potrebbe davvero fare comodo al Milan. Aggiungerebbe qualità, imprevedibilità ad un reparto già ricco e l’attaccante non sarebbe chiamato a stravolgere la propria vita familiare – un fattore da non sottovalutare – vista la vicinanza tra Milano e Bergamo. Il club rossonero è proprio alla ricerca di un esterno destro di piede sinistro, come testimonia l’interesse per Thauvin.