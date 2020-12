Rientro Ibrahimovic, brutte notizie | Bennacer recuperato

Notizie agrodolci per Stefano Pioli in vista di Milan-Parma di domenica prossima. Un recupero e un’assenza.

Una notizia buona e una cattiva per Stefano Pioli in vista del match Milan-Parma di domenica sera, posticipo dell’undicesima giornata di Serie A.

Gli ultimi aggiornamenti che arrivano da Milanello, riportati da Calciomercato.com, parlano di un recupero ormai certo e di un infortunio ancora lontano dalla risoluzione.

Notizie non buone per quanto riguarda Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese, come già anticipato, non si è allenato in gruppo neanche oggi.

Sembra impossibile dunque che Ibra possa recuperare per la sfida al Parma di domenica, nonostante le speranze degli scorsi giorni. Il Milan farà così ancora a meno di lui.

Lo svedese punta ora all’infrasettimanale di mercoledì, quando il Milan farà visita al Genoa.

Rientra in squadra invece Ismael Bennacer. L’algerino dopo aver saltato le ultime gare ha terminato il suo periodo lontano dai campi, tornando ad allenarsi regolarmente.

Indicazioni positive dal numero 4, che riprenderà domenica il suo posto al fianco di Franck Kessie contro il Parma. In attacco invece toccherà ancora ad Ante Rebic ricoprire il vuoto di Ibra. Potrebbe avere spazio anche Rafael Leao.