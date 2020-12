Dalla Germania: fatta per Szoboszlai | Annuncio a Natale

Futuro ormai stabilito per Dominik Szoboszlai. Il centrocampista classe 2000 del Salisburgo si trasferirà prima di gennaio.

Sarà un vero e proprio crack di mercato in vista della sessione di gennaio. Non a caso il nome di Dominik Szoboszlai è da tempo sulla bocca di tutti.

Il centrocampista ungherese classe 2000 molto probabilmente cambierà maglia nel mercato di riparazione.

Anzi, secondo quanto riportato dalla stampa tedesca, pare essere già stata stabilita la prossima destinazione del talentuoso calciatore, messosi in mostra in Champions League nelle scorse settimane.

Milan, sfuma Szoboszlai: va in Bundesliga

Secondo quanto riportato da Sky Germania il futuro di Szoboszlai non sarà al Milan o in un altro club italiano. Il classe 2000 è vicino all’approdo in Bundesliga.

Szoboszlai infatti è dato sempre più vicino al Lipsia, società gemella del Salisburgo visto che fa parte della ricca e allargata famiglia Red Bull.

Il direttore sportivo del Salisburgo, Christoph Freund, è stato avvistato a Lipsia negli ultimi giorni. Il suo intento era proprio quello di trattare l’accordo definitivo per il passaggio del talento in Germania.

Trasferimento ad un passo, con l’accordo definitivo che potrebbe definirsi entro Natale, con tanto di annuncio ufficiale durante la sosta invernale.

Il Milan, che ha cercato Szoboszlai più volte nell’ultimo anno, sarebbe così beffato dal Lipsia e dagli accordi sotto banco con il Salisburgo. Un déjà-vu per Maldini e compagnia, visto che un anno fa il club tedesco strappò in extremis Dani Olmo ai rossoneri, sempre nel mercato di riparazione.