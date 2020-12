Inter, vittoria in rimonta a Cagliari: la classifica aggiornata

L’Inter vince 3-1 a Cagliari e conquista tre punti molto importanti. I nerazzurri mettono pressione al Milan, impegnato questa sera.

Una vittoria sofferta in rimonta per l’Inter di Antonio Conte. Che mette alle spalle le delusioni europee con questa bella prestazione. Un primo tempo da dimenticare, ma nella ripresa la squadra nerazzurra ha avuto una reazione importante ed è riuscita ad andare in rete soltanto nell’ultimo quarto d’ora: Barella pareggia con una perla, D’Ambrosio segna il vantaggio e poi Lukaku firma il 3-1 in contropiede a porta vuota.

Con questi tre punti, i nerazzurri si avvicinano al Milan in classifica: ora sono soltanto due i punti li separano dai rossoneri. Chiaramente la squadra di Stefano Pioli ha una partita in meno, così come Sassuolo, Napoli e Juventus. Intanto però questa per l’Inter è una vittoria importante perché rilancia le proprie ambizioni e, soprattutto, la aiuta ad uscire da un momento negativo.