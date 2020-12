Milan-Parma, i convocati di Pioli: out un titolare, rientra Bennacer

La lista dei convocati del Milan per la sfida di questa sera al Parma. Ancora out i due calciatori titolari.

Pochi minuti fa il Milan ha ufficializzato la lista dei convocati per la sfida di questa sera, ore 20:45, contro il Parma.

Stefano Pioli deve ancora fare a meno di due titolarissimi come Simon Kjaer e Zlatan Ibrahimovic, entrambi alle prese con fastidiosi problemi muscolari.

In vista del match odierno il Milan ritrova però Ismael Bennacer, che aveva saltato per precauzione le ultime gare. Assente invece Saelemaekers, come anticipato in questi ultimi due giorni.

La lista dei convocati: