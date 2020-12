Calciomercato Milan, sogno Haaland: Raiola non lo esclude!

Raiola non esclude un futuro di Haaland in Italia, ecco le sue dichiarazioni ai Gazzetta Sports Awards di questi minuti.

Erling Haaland per il dopo Ibrahimovic al Milan. Un sogno, a tutti gli effetti. Ne ha parlato questa notte Claudio Raimondi a Sportmediaset, e questo ha scatenato i tifosi sui social. Fantamercato? Molto probabile, ma intanto Mino Raiola non ha escluso un suo possibile approdo in Serie A.

Leggi anche:

Sappiamo per certo che la Juve è sulle sue tracce da tempi non sospetti. Anche l’Inter ci farebbe un pensierino, e il Milan è sullo sfondo magari sfruttando due pedine: il rapporto con Mino Raiola e l’amicizia di Haaland con Hauge. Intanto ecco le dichiarazioni dell’agente in merito:

Ha un grande futuro, è straordinario. Lui è il nostro Viking, e i Viking hanno già conquistato il mondo quando era difficile, lui lo farà. In Italia? Non si sa mai, un passaggio in Serie A non è da escludere.

In questo momento in Italia l’unica squadra a poterselo permettere è la Juventus, ma i costi di Haaland sono altissimi. Il Borussia Dortmund chiederà oltre i 100 milioni. Per di più, sulle sue tracce ci sono tutti i top club al mondo: PSG, Barcellona, Real Madrid, Manchester United e altre. Per il Milan è difficilissima.