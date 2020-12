Milan-Stella Rossa, quando si gioca: le date di andata e ritorno

Le date di andata e ritorno della sfida tra Milan e Stella Rossa nei Sedicesimi di Europa League 2020/2021. Orari ancora da definire.

Il Milan ha pescato la Stella Rossa nel sorteggio dei Sedicesimi di Finale dell’Europa League 2020/2021. Un accoppiamento sicuramente positivo per i rossoneri, che hanno evitato avversarie più temibili.

Ovviamente la squadra di Stefano Pioli sa che non può sottovalutare nessuna rivale. In Europa il margine di errore è ridotto e non ci si può permettere di prendere sottogamba nessuno.

All’andata (giovedì 18 febbraio 2021) si giocherà a Belgrado, mentre il ritorno a Milano (25 febbraio). Ancora da definire gli orari (18:55 o 21:00). Ovviamente la diretta TV sarà su Sky Sport. In mezzo tra le due sfide di Europa League ci sarà il derby Milan-Inter (21 febbraio)