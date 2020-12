Rinnovo Calhanoglu, settimana decisiva | L’Inter fa sul serio!

Giorni caldi per il possibile rinnovo di Hakan Calhanoglu. A breve l’incontro tra il Milan e l’entourage del giocatore.

Si entra nella fase calda della stagione, non solo per quanto riguarda il campionato ma anche per le questioni relative ai rinnovi contrattuali.

Il Milan deve accelerare riguardo alcune situazioni scomode ed impellenti. Una su tutte quella di Hakan Calhanoglu, il cui contratto scadrà tra quasi sei mesi.

Come riferito da Sportmediaset, la situazione di Calhanoglu potrebbe risolversi già nella settimana in corso, visto l’incontro programmato per mercoledì a Casa Milan.

Tra due giorni dunque l’agente Gordon Stipic sarà ospite della sede rossonera, per dialogare con i dirigenti in carica.

In particolare Paolo Maldini proverà a trovare un accordo per il prolungamento di Calhanoglu, anche se al momento la distanza tra domanda e offerta e piuttosto ampia.

Il Milan parte da una proposta di 3 milioni netti a stagione per il turco, mentre gli agenti hanno sparato una richiesta da 7 milioni, stipendio probabilmente fuori dalla portata.

Ci sarà molto da discutere, ma il Milan farà di tutto per evitare di perdere Calhanoglu, soprattutto a costo zero. Intanto una rivale sembra fare sul serio.

L’Inter è molto attratta dalle qualità del numero 10 turco e sta seguendo la questione rinnovo. In caso di rottura tra Calha ed il suo attuale club occhio dunque all’inserimento nerazzurro, visto che Conte sarebbe ben lieto di accogliere il classe ’94 nella sua rosa a costo zero.