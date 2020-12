Gomez al Milan, corsia preferenziale | Caldara è la chiave

La pista Papu Gomez potrebbe avvicinarsi al Milan. I rossoneri possono utilizzare una pedina di scambio per l’Atalanta.

Continua a tenere banco la situazione di Alejandro Gomez. Il capitano dell’Atalanta è sempre più prossimo a lasciare il suo attuale club.

Il Papu è stato letteralmente snobbato ieri dal tecnico Gian Piero Gasperini in conferenza stampa, viste le ruggini recenti tra i due personaggi.

Gomez a gennaio potrebbe seriamente lasciare Bergamo, e si parla di diverse piste concrete per il suo futuro. Tra queste c’è anche l’opzione Milan.

Milan-Atalanta, possibile scambio a gennaio

Secondo quanto riporta Tuttosport la pista Gomez sarebbe decisamente concreta per quanto riguarda i piani di mercato del Milan.

In particolar modo i rossoneri potrebbero accelerare nel caso in cui non andasse in porto la trattativa per il rinnovo di Hakan Calhanoglu.

Inoltre spunta un’opzione di scambio alla pari sull’asse Milan-Atalanta. Gli orobici valutano il cartellino del Papu non meno di 15 milioni di euro.

La stessa identica cifra che l’Atalanta dovrebbe girare ai rossoneri per il riscatto di Mattia Caldara, difensore in prestito biennale.

In tal modo il Milan avrebbe una corsia preferenziale per Gomez: non è da escludere uno scambio a titolo definitivo tra il fantasista argentino e il difensore centrale classe ’94.

La concorrenza per il Papu però non manca. L’Inter è stuzzicata dall’idea di rinforzarsi a gennaio con il numero 10 argentino. Così come il PSG, vista la sponsorizzazione dell’amico e connazionale Di Maria.

E’ di ieri però la notizia di un possibile inserimento degli arabi dell’Al-Nasr, pronti a mettere sul piatto 7 milioni di euro di ingaggio per convincere Gomez a trasferirsi in Asia.