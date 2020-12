Genoa-Milan, Calabria: “Ho voglia di rivalsa dall’anno scorso”

Calabria amareggiato per il pareggio in Genoa-Milan. Ha trovato il gol e in generale vive un buon momento, ma conta di più la squadra per lui.

Davide Calabria autore di un gol in Genoa-Milan 2-2. Sua la prima rete rossonera, a pareggiare i conti dopo il primo vantaggio genoano firmato Mattia Destro.

Il terzino originario di Brescia ai microfoni di DAZN ha così commentato il pareggio di Marassi: “Partita complicata, il campo era pesante, brutto. Tante assenze, quindi normale essere sottotono. Le occasioni le creiamo, però bisogna sfruttarle meglio e ultimamente fatichiamo di più a segnare subito per indirizzare il match. Comunque siamo stati bravi a recuperarla“.

Calabria commenta il suo momento positivo e la sua crescita: “Sto bene fisicamente e mentalmente. Il mister mi dà fiducia e io cerco di ripagarla sul campo. Continuità, fiducia, momento positivo della squadra e voglia di rivalsa dall’anno scorso hanno influito sul mio miglioramento. Più fai bene e più ti carichi continuando sulla strada intrapresa“.

Cosa chiede Pioli a lui e al gruppo? Davide replica così: “Non bisogna mollare, bisogna continuare come stiamo facendo. Non è facile in questo momento con tante partite e diverse assenze. Dobbiamo metterci tutti qualcosa in più, la voglia di non mollare e di lottare fino all’ultimo. Serve continuare questa striscia positiva per arrivare in alto“.